Сеул, , 09:42 — REGNUM

В первой половине 2019 года объем продаж трех аналогов лекарственных препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний южнокорейской компании Samsungbioepis на европейском рынке превысил 400 млрд вон (~$339,75 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года объем продаж компании составил 415 млрд вон (~$358,8 млн), что составляет 66% от продаж 2018 года.

Известно, что во втором квартале 2019 года объем продаж на рынке Европы составил 215,1 млрд вон (~$182,7 млн), что на 6% больше, чем в первом квартале года.

Объем продаж препарата Benepali составил $120,3 млн, препарата Flixabi — $16,8 млн, препарата Imraldi — $47,3 млн.

«Мы пытаемся стать лидерами на европейском рынке аналогов лекарственных препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний», — сообщили представители компании Samsungbioepis.

Известно, что препараты южнокорейской компании приобрели более 170 тыс. человек.