Франкфурт-на-Майне, Германия, , 09:15 — REGNUM

Крупнейшее финансовое учреждение Германии Deutsche Bank вынуждено было много инвестировать во втором квартале в свою масштабную реогранизацию. Это привело к миллиардным потерям, передает канал n-tv.

Deutsche Bank

По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд. Год назад концерн приобрел €401 млн.

«Мы предусмотрели значительную часть затрат на реорганизацию во втором квартале, — сказал генеральный директор Кристиан Севинг. — Без этих затрат Deutsche Bank был бы прибыльным».

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом Deutsche Bank принял решение сократить 18 тыс. своих сотрудников в представительствах по всему миру. На реорганизацию концерн намерен потратить €7,4 млрд.

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