Актау, Казахстан, , 09:14 — REGNUM

В Мангистауской области Казахстана планируют построить рыбоводный комплекс мощностью 90 тонн рыбного мяса в год. Об этом 24 июля сообщает издание InBusiness со ссылкой на областное управление индустриально-инновационного развития.

В управлении уточнили, что общий объем инвестиций составит 1,198 млрд тенге ($3,11 млн), в том числе 744 млн тенге ($1,93 млн) — из местного бюджета. На предприятии планируется выращивать гибрид стерляди и бестера аксайской породы, а также производит черную икру методом доения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Казахстане произвели 10,9 тыс. тонн свежей рыбы, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство переработанной рыбы сократилось на 25,2%, до 4,3 тыс. тонн.

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