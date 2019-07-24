Вологда, , 09:12 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года в Волгограде было продано 4146 новых легковых машин, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 24 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером продаж в Волгограде стали машины марки Lada. Доля машин тольяттинского автозавода составляет 26,6% местного рынка. Вторая строчка у автомобилей корейского бренда KIA. Они занимают 14% волгоградского авторынка. Третье место занимают машины французской компании Renault с результатом 12,2%.

В совокупности на долю этих трех брендов приходится 52,8% авторынка Волгограда. Доля остальных автокомпаний не превышает 9%.

Напомним, российский автомобильный рынок новых авто в июне 2019 года занял пятое место в Европе. Всего за месяц продажи новых автомобилей в России составили около 141 тыс. единиц (без учета лёгких развозных коммерческих автомобилей).

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