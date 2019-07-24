Улан-Удэ, , 09:03 — REGNUM

Государственный долг Бурятии по состоянию на первое июля превысил 10,1 млрд рублей. Такие данные приводит Министерство финансов России на своём сайте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За месяц республика нарастила государственный долг более чем на два млрд. Впрочем, за последние полгода задолженность несколько снизилась — на 1 февраля её долг составлял почти 12 млрд рублей.

Если показатели республики далеко не рекордные на фоне других регионов Дальневосточного федерального округа, где лидируют Якутия с 57,3 млрд и Хабаровский край с 52 млрд долга, то с муниципальной задолженностью всё менее радужно.

Муниципальные образования Бурятии набрали долгов на 2,95 млрд рублей — это четвёртый показатель ва ДФО после Амурской области и всё тех же Хабаровского края и Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, единственным регионом на Дальнем Востоке, не имеющим государственного долга, оказалась Сахалинская область. Муниципальный долг региона невелик, к тому же он снижается.

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