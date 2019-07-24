Москва, , 09:01 — REGNUM

Совокупный объём добычи водных биоресурсов в России может достигнуть 5,4 млн тонн к 2030 году, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Совете Федерации РФ. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Достижение показателя, по словам Патрушева, предусмотрено «Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года», разработанной Минсельхозом России. Документ предполагает реализацию комплексных мер по привлечению инвестиций в развитие добычи, рыбопереработки, аквакультуры, логистической инфраструктуры.

Отмечается, что их реализация позволит нарастить объем добычи, увеличить производство товарной аквакультуры и долю продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме произведенной рыбной продукции составит до 65% (по итогам 2018 года она составила 30%).

Напомним, объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями в 2018 году составил 5,03 млн тонн. Таким образом, за десять лет предлагается увеличение показателя примерно на 7%.

Читайте также: В 2018 году российские рыбаки добыли свыше 5 млн тонн водных биоресурсов