село Зерен, , 09:00 — REGNUM

С немыслимой ситуацией столкнулись жители села Зерен, расположенного в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Как сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на состоявшуюся встречу членов краевого правительства с жителями района, ближайшую медпомощь граждане могут получить только в соседнем населенном пункте — Батакане, находящемся в 70 километрах. При этом живущий там фельдшер обслуживает ещё 11 сел.

Газета «Вечорка» «Зеренцы живут без своего фельдшера и уповают только на Бога, потому что при несчастном случае им помогут только высшие силы. Ближайшая медпомощь может быть оказана в Батакане, но там тоже не все гладко — дневной стационар закрыт, а из персонала — один фельдшер. На его плечах — обслуживание 2 тысяч жителей 11 сел, разделенных десятками и сотнями километров».

В сложившейся ситуации жители Зерна вынуждены сами искать себе медработника. Но проблема в том, что даже если найдётся такой энтузиаст, то жить ему в Зерен негде — в селе нет ни свободных, ни продающихся домов.

«Перед этой задачей министр здравоохранения Валерий Кожевников, как и любой другой на его месте, оказался бессилен», — говорится в репортаже «Вечорки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о плачевном состоянии медицины в сельской местности новый глава Забайкалья Александр Осипов информирован весьма хорошо, но даже он признался, что по этой статье расходов региону из федерального бюджета выделили ничтожно мало денег.

Вот и случаются в крае такие абсурдные ситуации, когда пациентам приходится стирать бинты, а то и вовсе уходить работать продавцами в магазины. И это при том, что в регион по линии нацпроекта «Здравоохранение» поступает много уникальных медицинской техники и тратятся миллионы рублей на реконструкцию стационаров.

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