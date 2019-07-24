Татабанья, , 08:56 — REGNUM

В Венгрии прошла церемония начала строительства нового завода южнокорейской компании Doosan Corporation. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на памятном мероприятии присутствовали министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, посол Южной Кореи в Венгрии Чхве Гю Сик и заместитель председателя Doosan Corporation Тон Хён Су.

Известно, что завод по производству фольги для аккумуляторов будет построен в промышленном комплексе города Татабанья. Общая площадь завода составит 144 тыс. кв. м., а строительство завершится в начале 2020 года.

После завершения строительство объем производства фольги составит 50 тыс. тонн в год.

Представители компании надеяться, что смогут повысить свою конкурентоспособность на европейском рынке, а также сократить затраты на логистику, посколько данный завод — единственный завод в Европе, производящий компоненты для аккумуляторов электромобилей.