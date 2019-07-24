Бишкек, , 08:54 — REGNUM

Совет директоров золотодобывающей компании Centerra Gold Inc принял решение направить $6 млн на геологоразведочные работы месторождения Кумтор в Киргизии, сообщает 24 июля издание 24.kg.

Отмечается, что сумма выделяется в рамках расширенной двухлетней программы по геологоразведке на 2018−2019 годы. Общая сумма программы увеличилась до $24 млн.

В 2018 году в рамках программы было потрачено $6,5 млн, в 2019 году планируется освоить $17,5 млн. Эта сумма является рекордной для геологоразведки в Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем производства продукции в сфере добычи полезных ископаемых в Киргизии составил 5,325 млрд сомов ($76,4 млн), что на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.