Салехард, , 08:51 — REGNUM

На аэродроме Нового Уренгоя (ЯНАО) в течение двух месяцев рабочие заменят 1104 железобетонных аэродромных плит. Стартовал текущий ремонт ямальской воздушной гавани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Уренгойаэроинвест».

Обновлению подлежат рулёжные дорожки, вертодром и взлетно-посадочная полоса. Работы будут вестись в перерывах между полетами.

«Текущий ремонт проводится на аэродромных покрытиях выборочно, только там, где это необходимо для поддержания авиаузла в состоянии лётной годности. Проведение ремонтных работ является также подготовкой к предстоящей масштабной реконструкции аэродрома, предполагающей устройство новых асфальтобетонных покрытий», — пояснил исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

Напомним, модернизацию аэропорта Нового Уренгоя проводит холдинг «Аэропорты Регионов». В ходе реконструкции, которая завершится в 2021 году, предполагается обновление взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок воздушных судов.

Аэродром Нового Уренгоя имеет допуск к приёму более 30 типов воздушных судов российского и зарубежного производства. Включает в себя искусственную взлётно-посадочную полосу длиной 2550 м и шириной 46 м, два перрона — на 14 мест стоянок самолетов и на 20 мест стоянок вертолетов, четыре рулёжных дорожки.