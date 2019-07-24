Москва, 24 июля 2019, 08:41 — REGNUM
На Богучанском алюминиевом заводе завершается строительство современного литейного комплекса мощностью 120 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании «Русал».
Сплавы, которые будет производить новая литейная установка, будут востребованы в российской автомобильной промышленности, а также поставляться на экспорт в Японию, Индонезию, Турцию, Южную Корею, Германию, США и другие страны.
Отмечается, что кроме двух действующих литейных комплексов по розливу первичного алюминия на заводе будет построена линия по производству алюминиевых сплавов итальянской компании, она будет запущена в сентябре этого года.
Напомним, строительство мощностей в Красноярском крае выполняется в рамках соглашения между компаниями «Русал» и «РусГидро», подписанного 13 лет назад. Оно предполагает реализацию проекта Богучанского энерго-металлургического объединения в составе Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. Объем финансирования строительства первой серии проекта составляет $1,69 млрд.
Читайте ранее в этом сюжете: Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию