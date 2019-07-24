Москва, , 08:41 — REGNUM

На Богучанском алюминиевом заводе завершается строительство современного литейного комплекса мощностью 120 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании «Русал».

Сплавы, которые будет производить новая литейная установка, будут востребованы в российской автомобильной промышленности, а также поставляться на экспорт в Японию, Индонезию, Турцию, Южную Корею, Германию, США и другие страны.

Отмечается, что кроме двух действующих литейных комплексов по розливу первичного алюминия на заводе будет построена линия по производству алюминиевых сплавов итальянской компании, она будет запущена в сентябре этого года.

Напомним, строительство мощностей в Красноярском крае выполняется в рамках соглашения между компаниями «Русал» и «РусГидро», подписанного 13 лет назад. Оно предполагает реализацию проекта Богучанского энерго-металлургического объединения в составе Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. Объем финансирования строительства первой серии проекта составляет $1,69 млрд.

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