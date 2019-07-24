Фукусима , Япония, , 09:46 — REGNUM

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (ТЕРСО) планирует закрыть свою атомную станцию «Фукусима — 2», расположенную в нескольких километрах к югу от более крупной станции «Фукусима — 1». Об этом 24 июля сообщает Reuters.

По данным агентства, глава TЕРСО Томоаки Кобаякава в среду, 24 июля, посетит губернатора префектуры Фукусима, чтобы передать ему план по закрытию станции.

Ожидается, что решение по данному вопросу будет принято до конца текущего месяца.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии в 2011 году. Подземные толчки вызвали волну цунами, которая обрушилась на побережье префектуры Фукусима и повредила АЭС «Фукусима — 1». Эта авария стала крупнейшей на атомной станции после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 года и сопоставимой с ней по масштабу.