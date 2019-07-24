р-н Кетовский, , 08:29 — REGNUM

В Курганской области в собственность государства возвращено более восьми гектаров земель дачного кооператива «Борок». Земля так называемой «курганской Рублёвки» перешла в частные руки в результате незаконных действий бывших чиновников из Кетовского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в 2013 году бывшие сотрудники Кетовской районной администрации незаконно передали дачному кооперативу «Борок», с представителем которого у них были дружеские отношения, крупный земельный участок для строительства дач.

Площадь участка более чем в 10 раз превышала установленную законодательством норму. Сами земли были проданы по цене в 30 раз ниже рыночной. В дальнейшем земельный участок был размежёван на более мелкие — для реализации.

Суд признал всех участников сделок недобросовестными приобретателями и вернул земли дачного кооператива «Борок» государству. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что ранее чиновники Кетовского района за махинации с землёй были приговорены в апреле 2019 года к 3 — 6 годам лишения свободы.

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