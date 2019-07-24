Чеджу, Южная Корея, , 08:35 — REGNUM

На южнокорейском острове Чеджу повысят стоимость коммунальных услуг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, тарифы на воду для домашних хозяйств будут увеличены на 5%, для общественных бань, промышленных предприятий, сельскохозяйственных и рыбоводных предприятий — на 7%.

Кроме того, тарифы на водоотведение увеличатся на 35%. Если новые поправки о повышении тарифов на коммунальные услуги примут до 31 июля, то новые цены вступят в силу с октября 2019 года.

Известно, что в данный момент себестоимость воды оценивается в 1028,8 вон (~$0,87) за тонну, а стоимость очистки сточных вод — 2 419,3 вон (~$2,05) за тонну.