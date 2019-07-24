Брюссель, , 08:10 — REGNUM

Долги «Укртрансгаза» представляют угрозу стабильности компании и надежности поставок, об этом говорится в письме Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, сообщают «Украинские новости».

В письме говорится, что «Укртрансгаз» уже в течение нескольких месяцев не расплачивается по контрактам по поставке газа для технических нужд, долги составили 4,1 млрд гривен ($160 млн).

«Ситуация крайне деликатная и вызывает опасения. Это угрожает стабильному функционированию УТГ и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа», — говорится в письме.

Отмечается, что в случае, если деньги не будут выплачены в самое ближайшее время, то коммерческие поставки будут приостановлены, результатом чего станет риск коллапса системы. В связи с этим инвестиции в украинскую энергетику будут падать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская газотранспортная система оказалась под угрозой, поскольку «Укртрансгаз» не имел возможности вовремя рассчитаться за газ, необходимый для её функционирования. В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что больше не будут оказывать помощь газовому оператору.

В «Нафтогазе» пояснили, что ситуацию спровоцировали несколько решений государственного регулятора — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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