Чита, , 07:59 — REGNUM

Забайкальский край, пострадавший от наводнения летом 2018 года, ещё долго будет восстанавливать поврежденную паводком инфраструктуру. Но есть и хорошие новости: починили автомобильный мост в селе Олинск (Нерченский район). В этом убедился сегодня, 24 июля, глава Забайкальского края Александр Осипов в ходе рабочей поездки. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе забайкальского губернатора.

В Забайкалье починили автомобильный мост в селе Олинск (Нерченский район) Правительство Забайкальского края

Как пояснила глава поселения «Олинское» Оксана Шмакотина, мост отремонтировали на средства субсидии, полученной муниципалитетом в краевом дорожном фонде.

улицы Крестьянская сельского поселения «Олинское». На сегодняшний день указанные работы практически завершены». Оксана Шмакотина «На восстановление автомобильной переправы через реку Оля выделено 5,4 миллиона рублей, а также 665 тысяч рублей — на ремонт водопропускной трубы исельского поселения «Олинское». На сегодняшний день указанные работы практически завершены».

Кроме того, Александр Осипов посетил село Олекан, где паводковыми водами смыло два пешеходных моста. Как оказалось, жители этого населённого пункта до сих пор пользуются временной переправой. Поэтому Александр Осипов поставил задачу провести оценку стоимости работ, чтобы в дальнейшем выделить средства на строительства мостов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Забайкалье спровоцировали осадки. В ночь на 8 июля после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и затопили несколько территорий. Но только когда большая вода вплотную подошла к Чите, власти объявили режим ЧС. Пострадавшими стали более 15 тысяч человек.

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