Сеул, , 07:42 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года операционная прибыль южнокорейской компании Samsung SDS составила 258,7 млрд вон (~$219,73 млн), а объем продаж — 2,77 трлн вон (~$2,35 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, операционная прибыль компании увеличилась на 8,9%, а объем продаж — на 12,3%.

Известно, что продажи компании в сфере IT-услуг увеличились на 10,8%, до 1,56 трлн вон (~$1,32 млрд), в сфере услуг, связанных с аутсорсингом бизнес-процессов — на 14,3%, до 1,27 трлн вон (~$1,07 млрд).

«Учитывая неопределенные рыночные условия, существует вероятность, что во второй половине года мы можем столкнуться с трудностями. Однако мы постараемся сделать все возможное, чтобы достигнуть высот», — сообщили представители компании.