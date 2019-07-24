Нур-Султан, , 07:39 — REGNUM

Количество активных малых компаний в Казахстане по состоянию на 1 июля 2019 года составило 158,7 тыс. единиц, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 24 июля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики.

В Алма-Ате зарегистрировано 23,4% всех активных малых компаний, в Нур-Султане — 16,7%, в Восточно-Казахстанской области — 6,2%. Наибольший рост малых компаний наблюдается в Чимкенте — на 17%, до 6,2 тыс. и Алма-Атинской области — на 15,6%, до 8,1 тыс.

В сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов зарегистрировано 37,7 тыс. компаний, в сфере строительства — 16,1 тыс., в образовании — 15,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, количество компаний с участием государства в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составило 651, что на 5% меньше, чем годом ранее.

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