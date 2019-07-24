Курган, , 08:19 — REGNUM

В Курганской области рассматривается возможность возвращения к разработке железнорудных месторождений и открытия метизного производства. Таковы итоги встречи врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова с делегацией ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которая состоялась 23 июля 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«Наш интерес понятен — получить на территории субъекта новую промышленную компетенцию, нового налогоплательщика и дополнительные рабочие места. Также был разговор о возможности создания метизного производства на территории региона. Эта продукция достаточно востребована на территории нашего субъекта и всего УрФО. Для создания производства мы предлагаем готовые площадки, земельные участки с сетями в территориях опережающего социально-экономического развития бесплатно в пакете с налоговыми льготами», — прокомментировал итоги встречи с магнитогорскими металлургами Вадим Шумков.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Осуществляет деятельность на территории Челябинской области.