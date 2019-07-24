Курган, 24 июля 2019, 08:19 — REGNUM
В Курганской области рассматривается возможность возвращения к разработке железнорудных месторождений и открытия метизного производства. Таковы итоги встречи врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова с делегацией ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которая состоялась 23 июля 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Осуществляет деятельность на территории Челябинской области.