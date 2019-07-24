Сеул, , 07:34 — REGNUM

В первой половине 2019 года экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской нефтяной ассоциации.

Согласно опубликованным данным, в первой половине 2019 года экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи составил $17,28 млрд.

Известно, что в первом полугодии цены на нефтепродукты сократились на 5,8%, до $73,6 за баррель.

В общей сложности Южная Корея экспортировала 235,3 млн баррелей, что на 0,7% меньше по сравнению с первой половиной 2018 года.

В первой половине текущего года 19% от общего объема было экспортировано в Китай, 12% — в Японию, 10% — в Сингапур, 10% — на Тайвань, 8% — в США. 39% от общего экспорта нефтепродуктов пришлось на дизельное топливо, 20% — на авиационное топливо, 18% — на бензин и 9% — на лигроин.

Известно, что объем экспорта дизельного топлива с низким содержанием серы увеличился более чем на 10%.

«В первой половине года экспорт нефтепродуктов сократился из-за затянувшихся торговых споров между Китаем и США. Мы надеемся, что во второй половине года, экспорт напротив увеличится за счет спроса на продукты с низким содержанием серы», — сообщили представители Корейской нефтяной ассоциации.