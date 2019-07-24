Оренбург, , 07:06 — REGNUM

В Оренбурге за невозможность получить полис ОСАГО через интернет двое местных жителей отсудили у страховой компании 24 тыс. рублей. Ранее страховщика оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Правое дело».

Оренбуржец и его родственник (владелец автомобиля) после множества безуспешных попыток оформить полис ОСАГО в интернете пожаловались в Центробанк РФ на постоянно виснущий сайт компании страховщика, неактивные ссылки, а также направление на ресурсы других страховых компаний. В результате страховую организацию привлекли к административной ответственности — штрафу в 50 тыс. рублей.

Впоследствии оренбружцы потребовали еще и компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей каждый. Ленинский суд города удовлетворил иск частично. В пользу каждого истца с ответчика взыскано по 8 тыс. рублей возмещения морального вреда и 4 тыс. штрафа в связи с нарушением прав потребителей. Решение в законную силу не вступило.