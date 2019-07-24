Челябинск, , 06:50 — REGNUM

Расширение экспорта продукции российского АПК может быть достигнуто за счёт качественного изменения структуры такого экспорта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе челябинского врио губернатора.

Временный губернатор Алексей Текслер предложил меры на прошедшем 22 июля в Курске общероссийском совещании по АПК. По его мнению, поставлять нужно несырьевые товары и продукцию, которая имеет высокую добавленную стоимость.

По мнению руководителя, для достижения этой задачи нужно совершенствовать межгосударственные кооперационные связи. Кроме того, важно снять у партнёров за рубежом регуляторные и административные барьеры по доступу российской продукции на зарубежные рынки.

«А также создание укрупненных брендов отдельных видов продукции (например, «Сделано на Южном Урале»), что позволит повысить узнаваемость и упростит продвижение на рынке», — отметили в пресс-службе Текслера.