Хабаровск, , 06:43 — REGNUM

Совет Федерации утвердил проект закона о внесении изменений в ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития» и иные законодательные акты РФ, предполагающий включение в ТОР поверхностных водных объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно новому закону, водные объекты будут включены в ТОР, резиденты получат право пользоваться ими. Законом вводится обязанность субъекта РФ по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры. Вводится также требование о необходимости внесения в документы стратегического планирования регионального и муниципального уровней при подготовке обоснования создания территорий.

Законопроект исключает участие в ТОР нефтяников, газовиков, банков, фондов негосударственного пенсионного страхования и некоторых других — преференциальные режимы смогут получить только новые предприятия, осуществляющие реальные производства высоких переделов.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Амурской области Благовещенск получит режим «свободного порта». В правительстве региона полагают, что новый статус поможет ввести упрощенный электронный визовый режим, что благотворно скажется на увеличении турпотока, с учётом ввода в эксплуатацию нового автомобильного моста между Приамурьем и КНР.