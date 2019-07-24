Челябинск, , 06:11 — REGNUM

В Челябинской области отмечается рост экспортного потенциала на аграрно-промышленном рынке. Об на совещании 22 июля в Курске заявил врио губернатора Алексей Текслер.

По его словам, Южный Урал сейчас находится на втором месте в России по индустриальному птицеводству. По мясу и субпродуктам объём выпуска выше потребностей Южного Урала почти в два раза. Кроме того, в регионе идёт активное развитие выпуска продуктов питания, в основе которых находится переработанное зерно.

«Мы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также региональной программы развития сельского хозяйства поставили амбициозную задачу увеличения экспорта сельхозпродукции почти в три раза к 2024 году», — сказал Текслер.

По его словам, самое тесное сотрудничество в плане сельхоз\экспорта у региона есть с Казахстаном. А перспективным остаётся Китай. Шесть челябинских фирм уже получили добро госорганов Китая на поставку в страну гречихи, пшеницы, а также некоторых видов масличных культур. Также отметим, что два предприятия Южного Урала находятся в федеральном реестре поставщиков мяса птицы, а также субпродуктов.