Брюссель, , 02:22 — REGNUM

О потере Украиной имиджа надёжного партнёра заявила Европейская Федерация Энерготрейдеров, сообщают «Украинские новости».

В письме вышеуказанной организации в адрес Андрея Коболева, главы НАК «Нефтегаз Украины», сказано, что доверие снижается из-за рост долгов за технический газ, накапливаемый «Укртрансгазом» на протяжении нескольких месяцев. Евротрейдеры обеспокоены проблемой безопасности поставок газа.

Отмечается, что «Укртрансгаз» несколько месяцев не рассчитывается с компаниями, заключившими контракты по поставке газа для технических нужд. Общий долг превысил четыре миллиарда гривен.

«Укртрансгаз» также не платил за газ, используемый им сверх нормы. В итоге поставщики потеряли стимул для дополнительных поставок газа. «Укртрансгазу» в середине июня пришлось объявить о чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Европейскую Федерацию Энерготрейдеров входит свыше ста компаний-энерготрейдеров из 27 европейских стран. «Нефтегаз» является акционером «Укртрансгаза» и ассоциированным членом Европейской федерации энерготрейдеров.

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