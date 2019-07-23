Нью-Йорк, США, , 23:55 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит завершили торги в «зеленой зоне» благодаря прибылям ряда крупных компаний, 23 июля передает агентство Reuters.

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 177,29 пункта (0,65%), до 27 349,19 пункта, индекс S&P 500 вырос на 20,44 пункта (0,68%), до 3005,47 пункта, индекс Nasdaq вырос на 47,27 пункта (0,58%), до 8251,40 пункта.

На настроении фондового рынка США позитивно отразилась прибыль таких корпораций, как Coca-Cola и United Technologies, и практически не отразился новый «ухудшенный» прогноз МВФ.

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