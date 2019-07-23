Нью-Йорк, США, , 22:40 — REGNUM

Фондовый рынок США продолжает рост, несмотря на изменение прогноза МВФ для мировой экономики, 23 июля передает агентство Reuters.

Уолл-стрит (cc) RMajouji

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 192,81 пункта (0,71%), до 27 364,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 20,25 пункта (0,68%), до 3005,28 пункта, индекс Nasdaq вырос на 42,27 пункта (0,52%), до 8246,41 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля МВФ серьезно сократил прогнозируемый рост мировой экономики, однако настроение Уолл-стрит продолжают определять позитивные отчеты американских компаний.

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