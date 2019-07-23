Каир, , 22:22 — REGNUM

Авиакомпания Egypt Air заявляет, что аэропорт Каира «абсолютно безопасен», 23 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению представителя авиакомпании Шерифа Эззата Бадроуса, решение British Airways приостановить полеты в столицу Египта является «совершенно неожиданным и нелогичным».

Ранее авиакомпания British Airways объявила о приостановке полетов в Каир на несколько дней «из-за проблем с безопасностью».

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