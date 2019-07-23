Вашингтон, 23 июля 2019, 21:33 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европейского союза «обдирают» Соединенные Штаты в торговле больше, чем Китайская Народная Республика. Соответствующее заявление Трамп сделал сегодня, 23 июля, выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.

Трамп
Трамп
(cc) Gage Skidmore

Трамп обрушился на Евросоюз в привычной для себя манере. Мол, США уже много десятилетий «защищают» страны Европы, а те под американским «зонтиком» безопасности «обворовывают» Соединенные Штаты через невыгодную Вашингтону торговлю.

«Они, ЕС, убивают нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас, и при этом мы защищаем их, они обдирают нас в торговле, и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова», — заявил американский президент.

В запале он даже сказал, что в плане «обдирания» в торговле Евросоюз даже хуже, чем Китай, с которым США ведут беспощадную торговую войну.

В финале своей речи Трамп выразил уверенность, что с его приходом к власти США «снова уважают как страну».

Напомним, что Трамп уже собирался вводить 20%-ные пошлины на автомобили из Евросоюза, но потом решить повременить, по крайней мере, полгода.