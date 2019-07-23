Вашингтон, , 21:33 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европейского союза «обдирают» Соединенные Штаты в торговле больше, чем Китайская Народная Республика. Соответствующее заявление Трамп сделал сегодня, 23 июля, выступая на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.

Трамп (cc) Gage Skidmore

Трамп обрушился на Евросоюз в привычной для себя манере. Мол, США уже много десятилетий «защищают» страны Европы, а те под американским «зонтиком» безопасности «обворовывают» Соединенные Штаты через невыгодную Вашингтону торговлю.

«Они, ЕС, убивают нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас, и при этом мы защищаем их, они обдирают нас в торговле, и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова», — заявил американский президент.

В запале он даже сказал, что в плане «обдирания» в торговле Евросоюз даже хуже, чем Китай, с которым США ведут беспощадную торговую войну.

В финале своей речи Трамп выразил уверенность, что с его приходом к власти США «снова уважают как страну».

Напомним, что Трамп уже собирался вводить 20%-ные пошлины на автомобили из Евросоюза, но потом решить повременить, по крайней мере, полгода.