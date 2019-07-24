Москва, , 05:32 — REGNUM

Решение Вашингтона поднять новую волну санкционного давления на Россию делает акцент на полный запрет для американских финансистов, независимо от их масштаба, на сделки с суверенным долгом России. Данное решение может показаться весьма грозным, тем не менее, ни о какой изоляции России на международном финансовом рынке речи идти не может. Почему это так, рассказывает автор Александр Запольскис.

Мыльные пузыри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Казалось бы, общая сумма российского долга, составляющего около 670 млрд долларов, может испугать кого угодно, ведь это 41,1% ВВП РФ за 2018 год. Но если внимательнее присмотреться к структуре этой суммы, проследив за каждой из ее составляющих, то обнаружится интересная деталь. Непосредственно государственными или государством гарантированными являются около 10% суммы, остальное же — это заимствования банковского и корпоративного типа. На них, кстати, и новые американские санкции не распространяются, так что стоит задуматься лишь о том, насколько эффективно американцы смогут использовать рычаг, предположительно тянущий на 70 млрд долларов.

И вот тут выясняется, что даже таким инструментом Вашингтон против Москвы не обладает, во всяком случае, совсем не все из этих долговых обязательств выкуплены именно американскими кредитными организациями или частными лицами. Самое интересное, что облигации федерального займа как основной инструмент внешнего российского заимствования на 66% принадлежат именно российским кредиторам, остальное же распределяется по меньшим долям, их которых на США приходится лишь 8%. Итак, 70 млрд после всех подсчетов превращаются всего лишь в 3 млрд. Похоже, что грозные замахи, исполняемые американскими политиками в сторону России, окончательно превращаются в инструмент внутреннего пользования, направленный на потребителей американской медиапродукции. И очень мало влияющий на реальный расклад сил.

Читайте статью Александра Запольскиса «Сколько денег Вашингтон может «не дать» России?»