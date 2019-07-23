Курск, , 20:20 — REGNUM

В Курской области финансирование национальных проектов в 2019 году составляет почти 7,5 млрд рублей. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт сообщил на встрече председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, который 22 июля посетил регион с рабочей поездкой.

В Курской области утверждено 42 региональных проекта, область начала работу по 10 федеральным проектам из 12. Реализация нацпроекта по производительности труда работа начнется в 2020 году. В рамках нацпроекта по науке власти региона оказывают поддержку учебным заведениям. Также в регионе укомплектовывается автопарк «скорой помощи» — 22 автомобиля до конца 2019 года будут поставлены в районные больницы.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из консолидированного бюджета в 2019 году выделено более 900 миллионов рублей. На эти средства планируется выполнить работы на 31 объекте.

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