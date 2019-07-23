Курск, , 20:12 — REGNUM

Государственный долг Курской области на июль 2019 года составил 9 млрд 860,3 млн рублей. По данным Министерства финансов РФ, регион за полгода нарастил госдолг — на начало 2019 года он составлял 9 млрд 260 млн рублей.

В структуре долга региона 1,3 млрд рублей составляют государственные ценные бумаги и более 8,5 млрд — кредиты от других бюджетов РФ.

По сравнению с началом 2019 года не изменилась сумма государственных ценных бумаг. Однако в январе Курская область была должна 2,7 млрд рублей кредитным организациям, а сумма кредитов от других бюджетов составляла более 5,2 млрд рублей.