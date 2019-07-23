Токио, , 19:22 — REGNUM

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.

Cообщается, что руководство Nissan приняло решение о пересмотре корпоративной и производственной системы после скандала вокруг экс-главы компании Карлоса Гона, обвинённого в финансовых махинациях.

Как отмечается, сокращения планируется провести в том числе за счёт досрочного выхода ряда сотрудников компании на пенсию.

Напомним, в апреле Nissan отчиталась о сокращении прибыли в 2018 финансовом году более чем на 57% — до $2,92 млрд. После этого появлялась информация, что в текущем году концерн намерен сократить мировое производство на 15%, однако в Nissan затем опровергли эти данные.