Москва, , 19:12 — REGNUM

В России сложилась стабильная ситуация в ценообразовании потребительского сектора товаров и услуг. По сравнению с июнем потребительские цены практически не изменились. Это следует из опубликованных Росстатом данных «Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в июне 2019 года».

«Россия одна из немногих стран, в которых за последний месяц не было прироста потребительских цен», — констатируется Росстатом.

При этом в настоящий момент Россия оказалась лидером стран Европы по снижению цен на продукты питания. Так, в июне 2019 года отмечено снижение потребительских цен на продукты — на 0,7%. При этом отмечается весьма существенное снижение цен на овощи — в размере 10,2% относительно предыдущего периода.