Ижевск, , 19:07 — REGNUM

В Удмуртии затрудняются оценить ущерб от последствий массовой гибели пчёл в восьми районах республики. По словам заместителя главного государственного ветеринарного инспектора республики Ирины Крыловой, на территории региона насчитывается 1897 пасек, где живут 31 768 пчёлосемей. А ветеринарно-санитарные паспорта имеют лишь 628 пасек, таким образом, треть пчеловодческих хозяйств Удмуртии работают без официального подтверждения.

В то же время министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова отметила, что оценить масштаб ущерба очень сложно. Непонятно, в каких единицах вести подсчёт гибели пчелосемей и на какие данные ориентироваться, также неясно, каким образом определить процент гибели пчёл. Однако планируется, что оценку ущерба проведут в течение двух недель, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

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Возмещение ущерба пасекам в результате гибели пчёл из-за отравления инсектицидами должно происходить через судебные иски, а пасеки, которые не имеют паспортов, не смогут участвовать в разбирательствах.

По данным заместителя главы Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Юрия Волкова, по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил») на четыре юридических лица наложены штрафы, ещё два дела находятся в суде, несколько — расследуются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля минсельхоз Удмуртии оценивал ущерб от гибели пчёл в 3 млн рублей, при этом при отказе от обработки посевов рапса, в связи с чем и наблюдается мор насекомых, ущерб составит около 33 млн рублей. Абрамова говорила, что погибло 213 пчелосемей в личных подсобных хозяйствах, пчеловодов-промышленников проблема не коснулась. Ущерб пчеловодов-частников оценивается примерно в 1,5 млн рублей, ещё 1,5 млн рублей — это недополученная прибыль из-за непроизведённого мёда.