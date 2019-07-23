Смоленск, , 18:46 — REGNUM

Россельхознадзором проведено уничтожение различной растениеводческой продукции общим весом 189,27 тонн в период с 15 по 19 июля на полигоне АО «СпецАТХ». Об этом сегодня, 23 июля, сообщила пресс-служба управления российского ведомства по Брянской и Смоленской областям.

«Специалисты Управления Россельхознадзора установили, что 12 партий яблок, 2 из которых пытались ввезти под видом товара прикрытия — утеплитель из каменной ваты, а также лук порей, корневой сельдерей, капуста брокколи, листовой сельдерей, свежий салат, шпинат, руккола и свежая капуста ввозились с территории Республики Беларусь без необходимых фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов», — уточнили в ведомстве.

В итоге транспортные средства были задержаны сотрудниками Смоленской таможни, ПУ ФСБ России по Смоленской области и МВД России по Смоленской области. Грузы были уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения

Так же поступили и с 19,756 тонн яблок неустановленного происхождения, переданных ранее в Управление Россельхознадзора сотрудниками ПУ ФСБ России по Брянской области: плоды уничтожили 19 июля на территории ООО «Управляющая Компания» ТБО «Ратово».

Напомним, с 24 июля Россельхознадзор отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии белорусской ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».

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