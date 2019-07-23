Казань, , 18:45 — REGNUM

Власти Татарии планируют компенсировать ряду категорий граждан затраты на покупку приставки для приёма цифрового телевизионного сигнала. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В число категорий, которые могут получить компенсацию, вошли многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; одиноко проживающие пенсионеры (семьи, состоящие из пенсионеров) в возрасте 70 лет и старше, среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей; одиноко проживающие инвалиды (семьи, состоящие из инвалидов), среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей.

Объём компенсации не будет превышать 1 тыс. рублей, по оценкам министерства информатизации и связи Татарии, стоимость базовой приставки в республике не превышает 950 рублей.

«Для того чтобы получить компенсацию, необходимо представить документы о факте приобретения оборудования и его установки, а также сведения о доходах на каждого члена семьи», — уточнила Зарипова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года. Первым регионом, который полностью перешёл на цифровое вещание, стала Тверская область. В феврале аналоговое телевидение отключили ещё в семи регионах, с 15 апреля — в 20 регионах.

С 3 июня началась третья волна перехода на цифровое вещание.