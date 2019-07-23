Турин, Италия, , 18:34 — REGNUM

Участок скоростной железной дороги между Турином и Лионом будет построен, заявил во вторник, 23 июля, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини, передаёт Italia Oggi.

Министру инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли следует перестать блокировать реализацию этого проекта, сказал Сальвини.

Споры о реализации этого проекта продолжаются уже больше года. Против него выступало «Движение 5 звезд», одна из двух правящих партий Италии, в «Движении» дали такое обещание избирателям в ходе предвыборной кампании в 2018 году. Тонинелли, как и большинство министров, является членом «Движения», Сальвини — лидер второй правящей партии, «Лиги».

Сторонники проекта считают, что он улучшит логистическую ситуацию в стране. Противники — что он станет бессмысленным вложением огромных средств в условиях, когда полноценное железнодорожное сообщение в некоторых регионах страны отсутствует.