Тюмень, , 18:28 — REGNUM

В каждом муниципалитете Тюменской области должен быть создан индустриальный парк. Таково поручение губернатора региона Александра Моора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

В первом полугодии 2019 года был проведен мониторинг поступивших предложений от муниципальных образований по созданию промышленных площадок. Где-то есть участки с частично подведенной инфраструктурой и потенциальными инвесторами, а где-то вопрос только в стадии рассмотрения.

«Инициатива по созданию таких площадок должна исходить от территории, а мы со своей стороны подставим плечо, поможем эти проекты реализовать. Резиденты муниципальных площадок также будут пользоваться всеми налоговыми преференциями», — подчеркнул Александр Моор.

И отметил, что в некоторых муниципальных образованиях, к примеру в Казанском и Уватском районах, самостоятельно, за счёт средств местного бюджета, без настойчивой просьбы сверху начали работу по созданию индустриальных парков.

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