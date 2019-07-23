Пекин, , 18:14 — REGNUM

Китайский автопроизводитель Beijing Automotive Group Co. Ltd. (BAIC) приобрел 5% акций немецкого производителя автомобилей класса люкс Daimler AG, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

«Мы очень рады, что наш долгосрочный партнер BAIC теперь стал долгосрочным инвестором в Daimler», — заявил генеральный директор немецкой компании Daimler Ола Каллениус.

Основываясь на нынешней рыночной капитализации компании Daimler, китайский BAIC инвестировал в компанию по меньшей мере 2,6 млрд евро ($2,9 млрд), купив 5% акций, поскольку компании не оговорили точный размер вложений.

«Нашим намерением было укрепить альянс с Daimler при помощи инвестиций. Как мы видим, наше совместное партнерство является выдающимся примером китайско-германского сотрудничества, как модели для сотрудничества для других компаний наших стран», — заявил председатель BAIC Хэи Сюй.

Как сообщало ИА REGNUM, французский автопроизводитель Renault и китайская компания Jiangling Motors Corp. договорились о создании совместного предприятия для развития электротранспорта.

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