Пекин, 23 июля 2019, 18:14 — REGNUM
Китайский автопроизводитель Beijing Automotive Group Co. Ltd. (BAIC) приобрел 5% акций немецкого производителя автомобилей класса люкс Daimler AG, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.
Основываясь на нынешней рыночной капитализации компании Daimler, китайский BAIC инвестировал в компанию по меньшей мере 2,6 млрд евро ($2,9 млрд), купив 5% акций, поскольку компании не оговорили точный размер вложений.
Как сообщало ИА REGNUM, французский автопроизводитель Renault и китайская компания Jiangling Motors Corp. договорились о создании совместного предприятия для развития электротранспорта.
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