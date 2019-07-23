Москва, , 18:09 — REGNUM

Процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включённых в реестр требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк», увеличен с 18,60% до 20,35% от суммы установленных требований. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Отмечается, что увеличить проценты удалось благодаря работе по взысканию задолженности с должников банка. Всего на выплаты направят 254,25 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «ИнтехБанк» на момент появления проблем занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе России, имел филиалы не только в Татарии, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Процедура банкротства банка происходит параллельно с расследованием уголовных дел, которые связаны с хищением имущества, происходившим под видом приобретения прав требований, ценных бумаг, выдачи кредитов как фирмам, так и гражданам, а также через уступку прав требований к заёмщикам. Есть в деле и эпизоды, связанные с покушением на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов.

На первую очередь к началу лета 2019 года приходилось 2405 кредиторов, сумма требований которых — 14,568 млрд рублей. За время конкурсного производства им выплатили 2,727 млрд рублей, из которых за май 2019 года — 1,674 млн рублей.

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