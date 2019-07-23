Москва, , 18:02 — REGNUM

С 24 июля Россельхознадзор отменяет введённые ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии белорусской государственной инспекции. Об этом сегодня 23 июля проинформировала пресс-служба российского ведомства.

Решение о снятии введённого 12 апреля запрета было принято по итогам оценки Россельхознадзором производственных мощностей белорусских предприятий по выращиванию яблок. Специалистам ведомства были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения плодов.

«Вместе с тем, Россельхознадзор планирует повторно обратиться к Министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживамости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-членами ЕАЭС», — сказано в официальном сообщении.