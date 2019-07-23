Москва, , 18:02 — REGNUM

Платформа «Россия — страна возможностей», созданная указом Президента России в мае 2018 года, создает дополнительные социальные лифты для самых разных социальных групп. Это дает позитивный эффект в реализации интеллектуального потенциала общества, уверена заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник на сайте Кремля был опубликован президентский указ, согласно которому Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». Татьяна Голикова вошла в состав Наблюдательного совета.

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«Платформа «Россия — страна возможностей» создает дополнительные социальные лифты, что дает позитивный эффект в реализации интеллектуального потенциала общества. Очень важно, что платформа создает единое организационное пространство для проектов, адресованных различным социальным группам. К примеру, поддержка молодежных образовательных мероприятий платформы будет осуществляться в рамках федерального проекта «Социальная активность». Надеюсь, усилия по линии назначенного Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» внесут вклад в эффективность этой работы», — отметила Татьяна Голикова.

Согласно президентскому указу, членами наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» под руководством Президента являются: заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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