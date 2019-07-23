Астрахань, , 17:53 — REGNUM

23 июля в Астрахани прошла рабочая встреча министра энергетики РФ Александра Новака с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. На встрече также присутствовал генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Как сообщает пресс-служба компании, стороны договорились об объединении усилий для стабильного развития региональных электросетей и модернизации местного распределительного сетевого комплекса, а также его консолидации. В частности, в ближайшее время между «Россетями» и Астраханской областью будет подписано рамочное соглашение, предусматривающее передачу на баланс федерального оператора находящихся в собственности региона и муниципалитетов, а также бесхозных электросетей.

Глава «Россетей» провел встречу с врио губернатора Астраханской области ПАО «Россети»

Павел Ливинский познакомил Игоря Бабушкина с планами развития региональной энергосистемы, а также представил главе региона нового руководителя Астраханского филиала компании «Россети Юг» Виктора Писарева. «Он много лет работает в Астраханском филиале и именно ему предстоит воплощать в жизнь представленные планы развития местного электросетевого комплекса. Учитывая его высокий профессионализм и глубокие знания региональной сетевой инфраструктуры, уверен, Виктор Писарев справиться со всеми поставленными задачами в интересах всех категорий потребителей», — заявил глава «Россетей».

Ключевым вопросом встречи стало обсуждение долгосрочного тарифного регулирования для предприятий, обеспечивающих в Астраханской области транспорт и распределение электроэнергии. «Этот вопрос важен для нашей компании, с одной стороны, как социально ответственной, заботящейся о доступности наших услуг, а, с другой, мы должны быть уверенными в достаточности собственных инвестиционных средств для поддержания надлежащего состояния сетей и бесперебойного энергообеспечения потребителей Астраханской области», — подчеркнул Павел Ливинский.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что надежное снабжение электроэнергией промышленных потребителей и населения на сегодня является одной из основных тем в отрасли энергетики Астраханской области. «Наша задача состоит, в том числе, и в том, чтобы продолжать активно развивать сетевую инфраструктуру для подключения новых потребителей», — добавил глава ведомства.

Участник и встречи договорились о подписании регуляторного соглашения между группой «Россети» и правительством Астраханской области. Кроме того, было принято решение о содействии администрации области компании «Россети Юг» в выполнении работ по освещению улиц центральной части города Астрахани и подсветки некоторых архитектурных объектов.