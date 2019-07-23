Москва, , 17:49 — REGNUM

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с заместителем директора Ассоциации развития кластеров и технопарков России по проектно-аналитической работе Леонидом Даниловым, который является подопечным министра в конкурсе управленцев «Лидеры России», сообщает телеканал «Звезда».

"Из предложенного нам количества лучших кандидатов, которые являются финалистами конкурса «Лидеры России», остановились на вашей кандидатуре в части наставничества. Попробуем что-то передать из того, что мы уже умеем. Думаю, у нас получится хорошая работа и хороший контакт в этом совместном, как сейчас принято говорить, проекте», — отметил Сергей Шойгу в ходе встречи.

Как подчеркнул министр, он рассчитывает, что Леонид Данилов получит хороший опыт работы, который будет востребован в дальнейшей профессиональной деятельности.

В 2017—2018 годах Леонид Данилов совместно с представителями Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России участвовал в подготовке мероприятий программ международных военно-технических форумов «Армия».

Он также принимал активное участие в выработке предложений по дальнейшему развитию ФГАУ «Военный инновационный технополис «Эра» в части взаимодействия с промышленными кластерами и технопарками России.

Напомним, в 2019 году Сергей Шойгу второй раз выступает в качестве наставника в конкурсе.

Из победителей сезона 2017−2018 года его подопечными были министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Анн и заместитель начальника военного технополиса «Эра» Антон Силинин.