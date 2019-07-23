Москва, 23 июля 2019, 17:49 — REGNUM
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с заместителем директора Ассоциации развития кластеров и технопарков России по проектно-аналитической работе Леонидом Даниловым, который является подопечным министра в конкурсе управленцев «Лидеры России», сообщает телеканал «Звезда».
Как подчеркнул министр, он рассчитывает, что Леонид Данилов получит хороший опыт работы, который будет востребован в дальнейшей профессиональной деятельности.
В 2017—2018 годах Леонид Данилов совместно с представителями Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России участвовал в подготовке мероприятий программ международных военно-технических форумов «Армия».
Он также принимал активное участие в выработке предложений по дальнейшему развитию ФГАУ «Военный инновационный технополис «Эра» в части взаимодействия с промышленными кластерами и технопарками России.
Напомним, в 2019 году Сергей Шойгу второй раз выступает в качестве наставника в конкурсе.
Из победителей сезона 2017−2018 года его подопечными были министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Анн и заместитель начальника военного технополиса «Эра» Антон Силинин.