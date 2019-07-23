Воронеж, , 17:47 — REGNUM

В Воронежской области будет проведена дополнительная оценка методики расчета кадастровой стоимости земли, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 23 июля по итогам встречи губернатора Александра Гусева с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как отмечалось, в настоящее время правительство области отзывает все промежуточные расчеты новой кадастровой стоимости объектов категории земель населенных пунктов, лесного и водного фондов области, ранее подготовленные ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки».

Причиной такого решения, пояснили в пресс-центре, является необходимость сохранить привлекательность региона для инвесторов, в числе условий которой — разумная кадастровая стоимость, определяющая размер земельного налога для бизнеса.