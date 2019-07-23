Тольятти, Самарская область, , 17:40 — REGNUM

О создании антикризисного комитета «Рабочая оборона Тольятти» было объявлено сегодня, 23 июля, на открытом собрании трудового коллектива ПАО «Тольяттиазот» в городе Тольятти Самарской области. По словам председателя профкома «Тольяттиазота», депутата Самарской губернской Думы Ольги Севостьяновой, комитет рабочей обороны создан трудовым коллективом «для защиты предприятия от попыток коррумпированных бизнесменов и силовиков осуществить недружественное поглощение, распродать предприятие, сократить рабочие места и свернуть все социальные программы». Рабочие ТОАЗа намерены привлечь внимание федеральных властей к кризисной ситуации вокруг одного из крупнейших производителей аммиака в мире.

Открытое собрание трудового коллектива ПАО «Тольяттиазот» 23.07.2019 Официальный аккаунт ПАО «Тольяттиазот» в сети ВКонтакте

В собрании трудового коллектива приняли участие делегаты от четырех тысяч сотрудников завода. Сюда были приглашены и представители областной и городской власти, а также депутаты областного законодательного собрания и городского совета, общественники, журналисты.

Как подчеркивалось на собрании, проблема ТоАЗа касается не только рабочих предприятия и членов их семей, но и всех жителей Тольятти и Самарской области, так как завод является одним из основных источников рабочих мест и налогоплательщиков региона (ежегодно ПАО платит в бюджеты всех уровней около 5 млрд рублей).

По итогам профсоюзного собрания его участники подписали резолюцию. В ней рабочие ТОАЗа заявили о решении «последовательно добиваться, чтобы федеральные и региональные власти, правоохранительные органы навели в Самарской области порядок и пресекли многолетние попытки дестабилизировать работу крупнейшего промышленного предприятия России».

Как рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Межеедов, сотрудники «Тольяттиазота» уверены, что, объединившись в антикризисный комитет, они смогут предприятие от «отдельных представителей ангажированных судов и силовых структур, выступающих инструментом скрытого рэкета» и сохранить тем самым свои рабочие места.

Напомним, что ранее сотрудники «Тольяттиазота» уже предпринимали попытки привлечь внимание властей к ситуации вокруг завода. 1 июля они вышли на митинг с требованиями «защитить трудовой коллектив от попыток рейдерского захвата со стороны компании «Уралхим».