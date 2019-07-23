Москва, , 17:26 — REGNUM

Инициированная президентом РФ, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным проверка схемы обратного лизинга автомобилей поможет оградить заемщиков от мошенников.

Такое мнение высказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, которая озвучила эту проблему на медиафоруме «Правда и справедливость». По итогам пленарного заседания Медиафорума Общероссийского народного фронта глава государства подписал перечень поручений.

Одно из них касается проверки соблюдения законодательства при заключении договоров возвратного лизинга с гражданами. До 1 октября 2019 г. Генеральная прокуратура при участии Росфинмониторинга и Банка России должна проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц и при необходимости подготовить предложения по повышению уровня правовой защищенности граждан.

«Поручение президента, касающееся договоров возвратного лизинга автомобилей, может повлиять на исчезновение подобной мошеннической схемы в нашей стране и оградить людей от этого механизма», — рассказала Евгения Лазарева журналистам.

Эксперты ОНФ оказывают правовую помощь заемщикам, которые в результате сомнительной схемы лишились своих автомобилей. «Произошло это потому, что люди думали, что они подписывают кредитный договор, а на самом деле участвовали в другом юридическом процессе. Сначала гражданин оформлял сделку по продаже своего автомобиля, потом его же автомобиль отдавали в лизинг, а люди, которые предлагали такую услугу, уходили из-под надзора Банка России», — отметила Лазарева. Данный рынок очень быстро развивается, потому что получить такой кредит несложно, добавила эксперт ОНФ.

Одним запретом на заключение подобных договоров проблему не решить, необходимо ввести специальную модель, при которой станет невозможным использование мошеннических схем, считает Лазарева.

«Мы считаем, что мало просто запретить возвратный лизинг в отношении физического лица. Потому что мошенники найдут еще одну лазейку, пробел в законодательстве, и смогут продолжить свою нелегальную деятельность. Мы считаем необходимым законодательно закрепить такую модель, когда гражданин, который использует лизинговые услуги, не мог бы являться одновременно владельцем имущества, оформляемого в лизинг. И именно этот подход поможет искоренить мошеннические схемы», — уверена руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».

На прошедшем в Сочи Медиафоруме ОНФ Евгения Лазарева неоднократно поднимала вопрос правовой защищенности граждан при заключении договоров обратного лизинга. На презентации проектов Народного фронта она продемонстрировала журналистам ролик, раскрывающий правду об обмане заемщиков при возвратном лизинге, а на пленарном заседании озвучила проблему перед президентом страны.