Владимир, , 17:08 — REGNUM

В городе Владимире социальные услуги, предоставляемые некоторыми областными и федеральными учреждениями, оплачиваются за счет городского бюджета. Так на пресс-конференции глава города Андрей Шохин объяснил мотивацию мэрии, которая собирается лишить арендных льгот государственные учреждения, не принадлежащие муниципалитету.

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От изменения ставок арендной платы, по словам Шохина, город планирует получить дополнительно более 20 млн рублей. Финансирование аренды таких учреждений, по мнению мэрии, должно происходить из областного бюджета.

В качестве примера мэр привёл оплату обязательных медицинских осмотров для семи тысяч городских педагогических работников, за каждого из которых город платит области по 2,5 тыс. рублей. Ежегодно из городского бюджета на эти цеди требуется 17,5 млн рублей.

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