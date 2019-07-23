Москва, , 17:06 — REGNUM

Модальное (наиболее часто встречающееся) значение заработной платы в России за последние два года выросло на 33,35%. Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата.

Фестиваль «Рыбная неделя» в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным на апрель 2017 года, модальное значение зарплаты в России составляло 17 630 рублей, тогда как по состоянию на апрель 2019 года — 23 510 рублей. Выросло и соотношение модальной зарплаты к средней зарплате по стране: если в 2017 году оно составляло 45,3%, то в 2019-м — 49,3%. Рост средней зарплаты составил 22,51% — с 38 900 рублей в 2017-м до 47 657 рублей в 2019-м.

Ранее проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова заявила «Известиям», что модальную зарплату получают вовсе не большинство граждан страны, а только около 15−20% всех работников.

«Исследование Росстата о размере и распределении зарплат показывает, что за последние два года опережающими темпами растут зарплаты наименее обеспеченных групп населения», — объяснила Екимова в интервью ИА REGNUM. Она обратила внимание, что темп роста модальной зарплаты выше темпа роста зарплаты более высокооплачиваемых групп персонала.

«В целом, опережающие темпы роста модальной и медианной зарплат, по сравнению со средней, является значимым индикатором, показывающим позитивные изменения», — заявила Ксения Екимова.